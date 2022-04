Fiat geht nach Unfall in Flammen auf

Zusammenstoß in Vaihingen/Enz

1 15.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte hat ein Unfall in Vaihingen gefordert. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein 30-Jähriger übersieht in Vaihingen an der Enz beim Abbiegen einen Ford, der ihm entgegenkommt. Nach dem Unfall geht sein Auto in Flammen auf.















Link kopiert

Bei einem Unfall im Stadtzentrum von Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) sind am Dienstagabend ein 18-Jähriger und ein fünf Jahre altes Kind leicht verletzt worden. Ein 30-Jähriger in einem Fiat hatte gegen 21.10 Uhr beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Ford des 18-Jährigen übersehen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Ford-Fahrer und das Kind, das mit im Fiat saß, verletzt. Alle drei verließen daraufhin ohne Hilfe ihre Autos. Kurz darauf begann es im Motorraum des Fiats zu brennen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Straße wurde dennoch in Mitleidenschaft gezogen. An den Autos entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 15 000 Euro. Die Kreuzung in der Franckstraße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.