Eine leicht verletzte Fahrerin, zwei kaputte Autos und ein zum Glück unverletzt gebliebenes Kleinkind sind die Bilanz eines Unfalls in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Am Samstagabend soll an der Kreuzung König-Wilhelm-Platz zur Grabenstraße laut Zeugen ein 54-jähriger VW-Fahrer eine rote Ampel missachtet haben, berichtet die Polizei. Der Wagen stieß gegen den Opel der aus anderer Richtung abbiegenden Frau. Sie wurde bei dem Crash verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins eine Klinik. Ihr neun Monate altes Kind überstand den Unfall unbeschadet. Der Schaden wird auf 12 000 Euro geschätzt.