Der junge Mann geriet auf die Gegenfahrbahn. Eine 27-Jährige versuchte noch auszuweichen, die Autos prallten aber seitlich ineinander.









Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 24 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Besigheim und Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Ein 26 Jahre alter BMW-Lenker fuhr in Richtung Kammgarnspinnerei, als er in einer Rechtskurve im Bereich der Bahnunterführung aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der junge Mann geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn.