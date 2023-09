7 Erneut hat es einen Vorfall in Reichenbach in einem ehemaligen Barbershop gegeben – der hätte auch richtig schlimme Auswirkungen haben können. Foto: 7aktuell.de

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in einem ehemaligen Barbershop in Reichenbach gebrannt. Es ist dasselbe Haus, auf das im Februar Schüsse abgegeben worden waren. Die Bewohner konnten sich retten, das LKA ermittelt.











Link kopiert



Es ist gegen 3.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen, als Bewohner eines Hauses in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) Brandgeruch bemerken. Schnell stellen sie fest: Im derzeit leer stehenden ehemaligen Barbershop im Erdgeschoss raucht es mächtig. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses retten sich ins Freie, die alarmierte Feuerwehr bringt das Feuer schnell unter Kontrolle. Niemand wird verletzt, die Menschen können nach dem Ende der Lösch- und Belüftungsarbeiten sogar alle wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Geschichte ist noch einmal gut gegangen, hätte aber böse enden können. Schließlich befinden sich mehrere Wohnungen und eine Apotheke im Gebäude.