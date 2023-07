1 War lange in der Traditionsmannschaft des VfB am Ball: Buffy Ettmayer Foto: imago/Sportfoto Rudel/imago sportfotodienst

Johann „Buffy“ Ettmayer war auf dem Rasen ein Könner, außerhalb des Platzes ein Meister der Sprüche und Pointen. Auch beim VfB Stuttgart bleibt er unvergessen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ob Johann „Buffy“ Ettmayer als Profifußballer einmal ernsthaft gegen seine überflüssigen Pfunde kämpfte, ist nicht überliefert. Sicher ist nur, dass dem früheren VfB-Fußballer irgendwann dämmerte, dass ihm die barocke Figur und sein Mutterwitz zu einiger Prominenz verhelfen könnten. Die beiden Alleinstellungsmerkmale kultivierte er jedenfalls mit dem Schmäh des gebürtigen Wieners: „A Mann ohne Bauch is a Krüppel.“ Und der Veganer war Mitte der Siebzigerjahre noch nicht erfunden: „Am liebsten mag ich einen schönen Ziegelstein von einem Steak. Medium gebraten und mit Sauce béarnaise. Dazu ein gemischter Salat.“ Und so gern sich die selbst ein wenig aus der Form gegangenen Kinder des deutschen Wirtschaftswunders mit dem bulligen Mittelfeldspieler identifizierten, so sehr rieben sich die Trainer an dem Mann, der die Fußballkunst am liebsten aus dem Stand zelebrierte.