7 Der ehemalige Cannstatter Boskoop-Wirt Wilhelm Bauer ist gestorben. Foto: Heinz Heiss

Wilhelm Bauer, der beliebte Wirt und kulturell rührige Schaffer ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war eine Institution, nicht nur mit der Besenwirtschaft „Beim Boskoop“.











Link kopiert



Am 2. April ist das beliebte Cannstatter Urgestein Wilhelm Bauer nach schwerer Krankheit gestorben. Er hat trotz Höhen und Tiefen sehr viel in Bad Cannstatt und darüber hinaus bewirkt. Das weiß auch seine Ehefrau Monika. „Er war bis zum Schluss ein positiver Mensch“, sagt sie. Das würden ihr jetzt auch viele in den Kondolenzbriefen schreiben. Die Familie hat ihn bis zum Schluss begleitet. „Er war nur kurz im Krankenhaus und ist friedlich eingeschlafen“, sagt Monika Bauer.