7 Kroatien-Fans fiebern auf der „Theo“ mit: Sie sind in Scharen gekommen und drücken ihrer Mannschaft die Daumen. Foto: Andreas Rosar / Fotoagentur-Stuttg

Kroatien träumt vom ersten großen Titel im Fußball – und die Fans in Stuttgart fiebern mit. In Gaststätten, Kneipen und Bars in der Landeshauptstadt versammeln sich die Anhänger in großer Zahl.









Kroatien hofft gegen Spanien auf den ersten großen Titel in der Nations League – und in Stuttgart fiebern Hunderte Fans mit. Bereits vor dem Spiel (20.45 Uhr/RTL und DAZN) ist die Stadt fest in kroatischer Hand. In Gaststätten, Kneipen und Bars in der Landeshauptstadt versammeln sich die Anhänger. Besonders auf die Theodor-Heuss-Straße zieht es die Fußball-Fans.