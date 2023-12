1 Im Cellcentric-Stammwerk in Kirchheim-Nabern wird geforscht. Foto: Daimler AG/Global Communicatio

Sollten die Hochtechnologiepläne doch noch platzen, soll in Weilheim zumindest ein Vorhaltestandort für Hochtechnologie gesichert werden.











Sehr viele Sondersitzungen hat es in den vergangenen Jahren in der Regionalversammlung nicht gegeben. An diesem Mittwoch ist es wieder so weit. Einziger Tagesordnungspunkt: „Regionalbedeutsames Gewerbegebiet Weilheim an der Teck-Rosenloh – Konditionen für eine regionale Unterstützung der Stadt Weilheim“. Er birgt Chancen – und Risiken.