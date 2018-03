Zugverkehr in Stuttgart beeinträchtigt Stromausfall am Hauptbahnhof

Von red/dpa/lsw 21. März 2018 - 09:14 Uhr

Chaos beim Regional- und Fernverkehr: Ein Stromausfall am Stuttgarter Hauptbahnhof sorgt dafür, dass einige Züge nicht einfahren können.

Stuttgart - In der Abstellanlage des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist am Mittwoch der Strom ausgefallen. Regionalzüge konnten daher am Morgen zunächst nicht am Hauptbahnhof halten, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Auch einige Züge des Fernverkehrs konnten nicht halten. Regionalzüge wurden demnach nach Stuttgart-Bad Cannstatt, Esslingen am Neckar, Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg umgeleitet. Reisende konnten von dort mit der S-Bahn nach Stuttgart fahren. Um kurz nach 8.00 Uhr war in der Abstellanlage nördlich des Hauptbahnhofs aus zunächst ungeklärter Ursache der Strom ausgefallen.

Berufsverkehr besonders betroffen

Züge, die im Berufsverkehr nach Stuttgart eingefahren waren und nicht direkt weiter fuhren, konnten daher nicht wie sonst in der Anlage abgestellt werden. Daher staute sich der Zugverkehr auf den Gleisen des Hauptbahnhofs. Wann die Störung behoben ist und wie viele Züge betroffen waren, war zunächst nicht absehbar.