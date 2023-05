1 Auch der IRE 200 war von der Streckensperrung im Landkreis Esslingen betroffen. (Archivbild) Foto: dpa/Ilkay Karakurt

Zum wiederholten Mal meldete die Deutsche Bahn eine Streckensperrung im Landkreis Esslingen zwischen Wendlingen und Ulm. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen. Inzwischen fahren die Züge wieder.









Aufgrund von Reparaturen an der Bahnstrecke zwischen Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) und Ulm ist es am Mittwoch für einige Stunden erneut zu Beeinträchtigungen gekommen. Inzwischen wurde die Strecke – nach Angaben der Bahn – wieder freigegeben. Das Unternehmen teilte auf Twitter mit: