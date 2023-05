1 Jure Mikolcic ist seit 2019 Vorsitzender Geschäftsführung bei Stadler Pankow. Foto: Stadlerrail/Christoph Edelhof

Jure Mikolcic, Vorstandsvorsitzender beim Zughersteller Stadler Pankow, spricht im Interview über die Zustände im Regionalverkehr im Land. Wenig Verständnis hat er dafür, dass die Möglichkeiten zur Erprobung kaum genutzt wurden.









Stuttgart - Der Regionalverkehr auf der Schiene in der Region Stuttgart sorgt bei Pendlern für Verdruss. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte bei der Vergabe der Aufträge noch die Hoffnung geäußert, dass mit den neuen Anbietern vieles besser werde. In der Kritik stehen neben den Bahnunternehmen Abellio und Go ahead auch die Hersteller der neuen Züge. Jure Mikolcic, Vorstandsvorsitzender bei Stadler Pankow, sieht sein Unternehmen zu Unrecht an den Pranger gestellt.