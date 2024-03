Zug von Ludwigsburg nach Tübingen: Reisender klopft an Toilettentür und wird verprügelt

Reisender klopft an Toilettentür und wird verprügelt

1 Die Polizei sucht sowohl den Angreifer, wie auch das Opfer. (Symbolbild) Foto: Imago//Maximilian Koch

Ein Unbekannter soll auf der Fahrt zwischen dem Bahnhof in Ludwigsburg und dem Stuttgarter Hauptbahnhof einen anderen Mann verprügelt haben. Laut Zeugen hatte dieser vorher an der verschlossenen Toilettentür geklopft.











Ein Unbekannter hat am Freitag im Zug von Ludwigsburg nach Tübingen einen anderen Reisenden angegriffen – wohl weil dieser zuvor an die Toilettentür geklopft hatte. Ersten Informationen zufolge, soll sich der Vorfall gegen 12 Uhr auf der Fahrt zwischen Ludwigsburg und dem Stuttgarter Hauptbahnhof abgespielt haben. Laut Zeugenaussagen war ein Mann zur verschlossenen Zugtoilette gelaufen und hatte dort angeklopft. Kurz darauf öffnete ein anderer Mann die Tür und gab dem anderen Reisenden unvermittelt eine Kopfnuss. Zudem schlug er diesem ins Gesicht und trat auf ihn ein, als der Mann bereits am Boden lag.