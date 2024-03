1 Neue Videoaufnahmen zeigen Prinzessin Kate und Prinz William beim Shoppen. Foto: B. Lenoir/Shutterstock.com

Der Gesundheitszustand von Prinzessin Kate bereitet Royal-Fans noch immer Sorgen. Nun ist ein erstes Video von ihr beim Einkaufen aufgetaucht und zeigt die Prinzessin bestens gelaunt.











Noch immer fragen sich viele Anhänger des britischen Königshauses voller Sorge, wie es Prinzessin Kate (42) nach ihrer Bauch-OP im Januar dieses Jahres geht. Am Montag (18. März) folgten erste positive Neuigkeiten - die Frau von Prinz William (41) habe am vergangenen Wochenende gemeinsam mit ihrem Mann einen Hofladen in Windsor besucht und dabei "glücklich, entspannt und gesund" ausgesehen. Nun trieb die britische "The Sun" Videoaufnahmen auf, die von diesem Besuch stammen sollen und in der Tat eine fröhliche und gesund wirkende Kate zeigen.