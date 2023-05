Verkürzte Öffnungszeiten in Stuttgarter Freibädern

Der Badespaß in Stuttgart ist getrübt: Im Sommer müssen die Hallenbäder schließen, und die Freibäder öffnen später.

Der Fachkräftemangel schlägt beim Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder im Sommer voll durch. Bürgermeister Dirk Thürnau schlägt eine Zulage für die Beschäftigten vor.









Die Stuttgarter Bäderbetriebe leiden aktuell so stark unter Personalnot, dass aller Voraussicht nach im Sommer nicht nur alle Hallenbäder geschlossen bleiben, sondern auch in den Freibädern die Öffnungszeiten erheblich reduziert werden müssen. Bisher war nur im Untertürkheimer Inselbad ein Einschichtbetrieb gefahren worden. Die drei Thermen sind nicht betroffen. Als Hauptgrund für die Personalmisere gilt der Fachkräftemangel und die im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittliche Bezahlung. Der Bäderausschuss wird am Freitag über die Krise informiert.