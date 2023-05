1 Andreas Haffner, Vorstand für Personal- und Sozialwesen der Porsche AG, begrüßt die Teilnehmerinnen des ersten Sprachkurses im Porsche-Lerncampus in Zuffenhausen. Foto: Porsche AG

Das Angebot an Sprachkursen für ukrainische Geflüchtete entspricht deren Nachfrage noch längst nicht. Ein Nadelöhr ist die Ausstellung der dafür nötigen Bescheinigungen im Stuttgarter Ausländeramt. Dort herrscht Personalmangel.









Noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Geflüchtete in der Landeshauptstadt angekommen. In ähnlichem Tempo entwickelt sich seither die Nachfrage der ukrainischen Kriegsflüchtlinge nach Sprachkursen. Doch das Ausstellen der dafür nötigen Bescheinigungen dauert in Stuttgart seine Zeit. Einige Sprachkursanbieter haben deshalb selbst schnell kostenlose Angebote gemacht. Und die Stadt will zur Überbrückung, bis die Integrationskurse des Bundes beginnen, auch eine Reihe von Vorkursen anbieten.