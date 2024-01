Kindesentführung in letzter Sekunde vereitelt: Retter für Zivilcourage in Böblingen ausgezeichnet

1 Trophäe aus den Händen von Stefan Belz (li.) an Dragan Vukobrat (2.v.l.), Zeki Yasik (3.v.l.) und Dusko Vukobrat (re.) Foto: Eibner/Wolfgang Frank

Vier Männer befreiten einen Zehnjährigen in Böblingen in letzter Sekunde aus den Fängen eines mutmaßlichen Entführers. Dafür verleiht ihnen die Stadt Böblingen einen Sonderpreis für Zivilcourage. Als es soweit ist, hält es im Saal keinen mehr auf den Sitzen.











„Ich habe Gänsehaut“, sagt der sichtlich bewegte Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz, als er ans Rednerpult zurückkehrt. Soeben hat er Zeki Yasik sowie Dragan und Dusko Vukobrat den Sonderpreis Zivilcourage überreicht. Diesen drei Helden, die am Morgen des 25. Oktober 2023 im Böblinger Röhrer Weg so geistesgegenwärtig waren, einen zehnjährigen Jungen vor einer mutmaßlichen Entführung zu retten. Ein vierter Beteiligter, der als Mitarbeiter einer anliegenden Firma ebenfalls maßgeblich an der Vereitelung beteiligt war, erhält den Preis separat, da er auf der Verleihung am Donnerstag in der Aula am Murkenbach nicht öffentlich auftreten wollte.