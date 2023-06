1 In der Nähe des Stuttgarter Gaskessels hat es eine blutige Auseinandersetzung gegeben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Drei Männer streiten am Samstagnachmittag auf offener Straße. Danach liegt einer von ihnen schwer verletzt im Krankenhaus. Die mutmaßlichen Täter flüchten zunächst.









Einen sehr viel belebteren Ort kann man sich für eine schwere Straftat wohl kaum aussuchen. Während nebenan auf dem Cannstatter Wasen das Kesselfestival tausende Besucher anzieht, geraten in der Talstraße im Stuttgarter Osten am Samstagnachmittag drei Männer auf offener Straße aneinander. Als ein Zeuge dort gegen 14.55 Uhr in seinem Auto in Richtung Gaskessel fährt, beobachtet er eine erschreckende Szene.