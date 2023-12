Innerhalb von drei Monaten hat die Polizei nun zum dritten Mal einen Einbruch in eine Zahnarztpraxis gemeldete. Die Tatpersonen machten allerdings im aktuellen Fall eine vergleichsweise geringe Beute.

In der Zeit zwischen 15 Uhr am Dienstag und 14.30 Uhr am Mittwoch drangen die Einbrecher in ein Praxis an der Teckstraße im Stuttgarter Osten ein. Es gelang ihnen, einen kompletten Tresor mitzunehmen. Darin lagen laut der Polizei Bargeld und Kreditkarten. Die Tatpersonen hatten laut der Polizei die Praxistür aufgehebelt und brachen den eingebauten Tresor aus seiner Halterung. Den Wert der Beute gibt die Polizei mit rund 100 Euro an.

Mehrere Fälle im Oktober

Ende Oktober hatten Einbrecher das Wochenende genutzt, um eine Praxis an der Breitscheidstraße auf Beute zu durchsuchen. Ihnen fielen 350 Euro in die Hände. Wenige Tage zuvor hatten Diebe ein Haus am Marienplatz heimgesucht, in dem mehrere Praxen untergebracht sind. In den Räumen eines Physiotherapeuten wühlten sie herum, nahmen aber nichts mit. Bei einer Zahnarztpraxis blieb es beim Einbruchsversuch: Die Tatpersonen bekamen damals laut der Polizei die Praxistür nicht auf. Zu einer größeren Serie von Einbrüchen in Arztpraxen, vorwiegend Zahnarztpraxen, war es im Jahr 2018 gekommen. Nur selten konnte die Polizei damals Tatverdächtige ermitteln.

Zeugen und Zeuginnen des aktuellen Falles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ostendstraße unter Telefon 0711/8990 3500 zu melden.