Zeugen zu Unfall in Hedelfingen gesucht: Autoscheiben vereist? Seniorin kracht mit VW in BMW – zwei Verletzte

Autoscheiben vereist? Seniorin kracht mit VW in BMW – zwei Verletzte

Zeugen zu Unfall in Hedelfingen gesucht

4 Bei dem Unfall in Hedelfingen wurden zwei Menschen verletzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Eine 81-Jährige ist mit ihrem VW Polo in Hedelfingen unterwegs. Sie gerät mit ihrem VW auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem BMW. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Autoscheiben der Frau vereist. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte.











Eine 81 Jahre alte VW Polo-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag in der Heumadener Straße in Hedelfingen einen Unfall verursacht. Dabei wurden sie und ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer verletzt. Da der Verdacht besteht, dass die Frau mit vereisten Scheiben unterwegs war, sucht die Polizei nun nach Zeugen sowie nach weiteren Geschädigten.