Unbekannte rauben 25-Jährigen in Klett-Passage brutal aus

Zeugen zu Raub in Stuttgart gesucht

1 Der 25-Jährige wurde geschlagen und getreten. (Symbolbild) Foto: imago images/STPP/ via www.imago-images.de

Ein 25-Jähriger wird am Samstagabend in der Klett-Passage von einem Unbekannten niedergeschlagen. Weitere Männer tauchen auf und schlagen und treten auf ihr Opfer ein. Danach stellt der 25-Jährige fest, dass sein Geldbeutel fehlt. Die Polizei sucht Zeugen.















Mehrere bislang unbekannte Männer haben am Samstagabend einen 25 Jahre alten Mann in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte brutal attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der junge Mann gegen 22 Uhr in der Klett-Passage unterwegs, als er offenbar unvermittelt von einem Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen wurde. Daraufhin kamen drei weitere Männer hinzu. Mindestens drei Männer sollen weiterhin auf den am Boden Liegenden eingeschlagen und -getreten haben. Nachdem sich die Täter entfernt hatten, stellte der 25-Jährige fest, dass sein Geldbeutel mit 130 Euro Bargeld fehlte.

Detaillierte Täterbeschreibung

Der Geschädigte beschreibt die drei Täter wie folgt: Der erste Täter soll zwischen 16 und 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein und eine normale Statur sowie schwarzes Haar haben. Bekleidet war er mit Schuhen der Marke Nike Jordan One Zoom beige/schwarz/weiß/pink, Jeans und einem dunklen T-Shirt. Der zweite Täter soll ebenfalls zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat keinen Bart, schwarzes Haar und soll einen weißen Pulli getragen haben.

Auch der dritte Täter sei zwischen 16 und 20 Jahre und etwa 1,80 Meter groß. Er soll lockiges dunkles Haar haben und ein blaues Oberteil, weiße Schuhe sowie eine dunklere Hose getragen haben. Alle sollen arabisch mit nordafrikanischem Dialekt gesprochen haben, eine Person wurde „Mustafa“ gerufen. Nun bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.