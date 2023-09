1 Die Polizei bittet nach dem Raub um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/Hettich

Nach einem Raub in Stuttgart-Mitte am Mittwochnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter riss einer Frau eine Kette vom Hals und versuchte, ihre Handtasche zu rauben.









Ein unbekannter junger Mann hat am Mittwoch in der Schubartstraße in Stuttgart-Mitte einer Passantin eine Halskette geraubt. Nach Angaben der Polizei wollte er auch ihre Handtasche an sich reißen, die Frau konnte diese jedoch festhalten.