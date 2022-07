1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein noch unbekannter Mann soll am Mittwochabend eine 33-Jährige verfolgt und sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Die Polizei fahndet nach einem bislang Unbekannten, der am Mittwochabend auf einem Feldweg zwischen Nellingen und der Parksiedlung in Ostfildern eine 33-Jährige belästigt haben soll. Die Frau war dort gegen 19.30 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs und ging an dem Unbekannten vorbei, teilte die Polizei mit. Dieser soll sie daraufhin mit seinem Fahrrad verfolgt haben. Laut Polizei sprach er sie in englischer Sprache an und machte sexuell anzügliche Bewegungen.

Beschreibung des Unbekannten

Erst als weitere Personen in Sichtweite kamen und die Frau ihn anschrie, ließ der Mann nach den Angaben von ihr ab. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig beschrieben. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und war unter anderem mit einer rot-blauen Kapuzenweste bekleidet. Sein Fahrrad war nach den Angaben für seine Körpergröße zu klein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3416 9830 zu melden.