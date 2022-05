Zeugen in Maichingen gesucht

1 Ein Rettungshubschrauber flog den verunglückten Radfahrer ins Krankenhaus. Dort erlag er aber seinen Verletzungen. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

In Maichingen finden Passanten einen 76-jähriger Radfahrer gestürzten Radfahrer. Die Hilfe kommt zu spät. Der Mann verstirbt im Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei.















Am Samstag gegen 15.45 Uhr entdeckten Passanten auf dem parallel zur Rudolf-Harbig-Straße verlaufenden Radweg in Maichingen einen gestürzten Radfahrer. Der 76-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Bei dem Sturz hatte der Mann nach Polizeiangaben schwere Verletzungen erlitten. Er musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wo er im Laufe des Sonntagvormittags verstarb.

Bislang ist der Unfallhergang ungeklärt: War es Unfallflucht? Ist der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt? Um dies herauszufinden, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dringend um Zeugenhinweise unter Telefon 07 11 / 68 69 0.