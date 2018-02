Zeugen in Bietigheim-Bissingen gesucht Prügel vor einer Bäckerei

Von red/pho 23. Februar 2018 - 15:24 Uhr

Die Polizei sucht noch Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: dpa

Vor einer Bäckerei in Bietigheim kommt es zum Streit zwischen drei jungen Männern. Plötzlich schlägt einer zu. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Bietigheim-Bissingen - Nach einer Körperverletzung, die sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen und einen unbekannten Geschädigten.

Mehr zum Thema

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich auf Höhe einer Bäckerei ein 19-Jähriger zusammen mit seinem 16 Jahre alten Begleiter auf, als sie mit einem unbekannten Geschädigten in Streit gerieten. Im Zuge der Streitigkeiten schlug der 19-Jährige wohl den Unbekannten, sodass er zu Boden ging. Danach machten sich alle drei Beteiligten aus dem Staub. Eine Zeugin wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten der 19-jährige Tatverdächtige und sein 16 Jahre alter Begleiter ermittelt werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Bei dem unbekannten Geschädigten handelt es sich offenbar um einen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, der etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß ist. Er hat blondes Haar, trug eine eckige Brille und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Geschädigte und weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142/405-0 zu melden.