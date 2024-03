1 Die Toilette in der Naststraße wurde durch das Feuer stark beschädigt. Foto: Janey Schumacher

In der Nacht auf Donnerstag steht in der Cannstatter Naststraße ein mobiles Klohäuschen in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.











In den vergangenen Wochen und Monaten wurden in der Landeshauptstadt immer wieder Mülltonnen in Brand gesteckt. In der Nacht zum Donnerstag haben sich Unbekannte ein neues Ziel ausgesucht und eine Baustellentoilette in der Naststraße im Cannstatter Stadtteil Hallschlag angezündet.