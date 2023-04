1 In den vergangenen Tagen entstanden rund 18 000 Euro Schaden an geparkten Autos in Weil im Schönbuch Foto: Eibner/Fleig

Nachbarn beobachten Kinder, die in Weil im Schönbuch geparkte Autos zerkratzt haben sollen. Der Schaden ist enorm.









Etwa 18 000 Euro Schaden an Autokarosserien sind in den vergangenen Tagen in Weil im Schönbuch entstanden, weil Unbekannte den Lack zerkratzt haben. Zumindest eine Sachbeschädigung ist dank der Mithilfe einer Anwohnerin in der Straße Im Troppel aufgeklärt worden. Die Anwohnerin hatte Kinder beobachtet, die sich mit einem Stock am Auto ihres Sohnes zu schaffen gemacht haben sollen. Die mutmaßlichen Täter seien zwei sechsjährige Jungen gewesen, das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.

Von den ersten Beschädigungen hatte die Polizei am vergangenen Donnerstag erfahren. Einen Sachschaden von rund 3500 Euro hatten die Täter zwischen 8 Uhr und 16 Uhr an zwei geparkten Fahrzeugen in der Straße Im Troppel angerichtet, als sie die Heckklappen an einer Mercedes E-Klasse und einem Renault Trafic zerkratzten. Im Zuge der Ermittlungen meldeten sich noch andere Geschädigte, und die Zahl der zerkratzten Autos erhöhte sich auf 13, der Sachschaden auf rund 18 000 Euro.

Anwohnerin verfolgt Jungen mit dem Auto

Eine Anwohnerin, deren eigenes Auto beschädigt worden war, sowie das ihres Mannes, hatte am Freitag einen Jungen mit einem Schulranzen beobachtet, der sich an ihrem Auto zu schaffen gemacht hatte. Als er die Frau gesehen habe, sei er weggerannt.

Eine andere Anwohnerin hatte mehr Glück. Nach Angaben der Polizei habe sie zwei sechsjährige Jungen entdeckt, die mit einem Stock das Auto ihres Sohnes zerkratzten. Sie verfolgte einen Buben mit dem Auto, fand so seine Adresse heraus und verständigte die Ermittler.

Wie die Ludwigsburger Polizeipressesprecherin Yvonne Schächtele mitteilt, habe die Polizei die Sache nun dem Staatsanwalt übergeben. Ein sechsjähriges Kind ist allerdings nach den deutschen Gesetzen strafunmündig. Die Anwohner hoffen jetzt, dass die Versicherungen den Schaden übernehmen.