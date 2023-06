1 Der Unfall ereignete sich bei einem Zeltlager (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Ein Zeltlager in Niedersachsen endet in einer Tragödie. Zwei Menschen sterben bei einer Spaßfahrt mit einem Bagger. Zehn Kinder werden teilweise schwer verletzt.









Bei einem Unfall während einer Ausflugsfahrt mit einem Bagger sind in Toppenstedt in Niedersachsen ein Kind und ein Erwachsener gestorben. Zehn weitere Kinder wurden am Samstagabend zum Teil schwer verletzt, vier davon mussten mit Hubschraubern in Kliniken gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr der dpa sagte.