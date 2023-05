Vogel steckt in Gullydeckel fest

Zell unter Aichelberg: Star in misslicher Lage

Ein kleiner Star hatte großes Glück, dass er nicht überfahren wurde. Denn der Vogel war in Zell unter Aichelberg (Kreis Göppingen) in einem Schachtdeckel stecken geblieben und von Passanten befreit worden.









Der kleine Star hatte großes Glück. Wie er sich im Schachtdeckel in der Schieferstraße in Zell verfangen hat, weiß auch Kurt Ulmer nicht, aber Matthias Müller, Lastwagenfahrer der Getränkehandlung seines Sohnes Thomas Ulmer, habe den Piepmatz rechtzeitig bemerkt. „Womöglich wäre der Vogel sonst von einem Auto überrollt worden“, sagt der Seniorchef. Da der Vogel nur nach vorne dränge, aber nicht rauskam, hätten sein Sohn und der Fahrer den Schachtdeckel angehoben. Damit war der Star aber immer noch nicht frei. Dem Schnabel nach ging es nämlich nicht, sondern nur rückwärts. Einer der Männer hat hinten vorsichtig gezogen, der andere vorne geschoben und dabei auch die Federn so angelegt, dass sie nicht blockieren. Als der Star frei war, sei er völlig erschöpft gewesen, berichtet Kurt Ulmer.