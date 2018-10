Zeitraffer-Video Stuttgart leuchtet in den schönsten Farben

Von Sandra Schumacher 19. Oktober 2018 - 14:54 Uhr

Ob am Schlossplatz, am Museum oder am Fernsehturm: Der Herbst färbt Stuttgart bei noch sommerlichen Temperaturen schön bunt. Ein Video zeigt die Schönheit im Zeitraffer.

Stuttgart - Die kühle Luft am Morgen und die bunten Blätter an den Bäumen verraten es bereits: Der Herbst hält langsam Einzug in die Landeshauptstadt.

Beispielweise an der Grabkapelle in Stuttgart-Rotenberg kann man derzeit Nebelschwaden über dem Neckartal beobachten. Am Hauptbahnhof scheint sich die Vegetation farblich den Baukränen anzupassen, während Spaziergänger und Stadtbummler die warmen Sonnenstrahlen in der herbstlichen Kulisse vor der Stuttgarter Oper oder den Brunnen am Schloßplatz genießen.

Auch vom Museum und dem Fernsehturm verabschiedet sich die warme Jahreszeit und im Unteren Schlossgarten laden die bunten Laubhaufen zum darin Herumspringen ein.

In unserem Video zeigen wir Ihnen im Zeitraffer, wie schön Stuttgart im Herbst leuchtet.