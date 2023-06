Warum die Mieten in Stuttgart explodieren können

1 Auch im Stuttgarter Osten werden Wohnungen mit Indexmietverträgen angeboten. Foto: LICHGUT/Max Kovalenko

Indexmieten schießen in Stuttgart wegen der hohen Inflation nun durch die Decke. Auch die Mietspiegel sind tangiert – und damit auch Bürger mit normalen Mietverträgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Inflation schlägt immer stärker auf Wohnungsmietverhältnisse durch. Vor allem geschieht das bei Indexmietverträgen, die aktuell Erhöhungen von rund zehn Prozent ermöglichen. In Stuttgart ist das bei Neuvermietungen mittlerweile immer häufiger der Fall. Betroffen sind aber auch Mieter mit normalen Verträgen, und zwar über den Mietspiegel. Kommunen wie etwa Esslingen passen diesen bisher bei ihrer zweijährlich stattfindenden Anpassung anhand des Verbraucherpreisindex an. Abhilfe scheint deshalb nötig: Hamburg und Bayern fordern eine Reform der Anpassung zur Vermeidung steigender Wohnkosten und haben dafür Gesetzesentwürfe in den Bundesrat eingebracht. Auch die baden-württembergische Landesregierung ist dafür.