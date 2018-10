Zehn Fakten zum Cannstatter Volksfest Das wissen nur Insider über den Wasen

Von red 05. Oktober 2018 - 12:47 Uhr

Die einen nervt es, die anderen lieben es: Das Cannstatter Volksfest. Doch eines ist ziemlich sicher: diese zehn Fakten dürften auch diejenigen interessieren, die nicht so viel vom Wasen halten.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Das Cannstatter Volksfest kennt doch jeder! Ob zum Schlendern, Karussellfahren oder kräftig in den Festzelten feiern: Während der Wasen-Zeit herrscht Ausnahmezustand in Stuttgart.

Von überall her kommen Neugierige, um das Cannstatter Volksfest zu erleben. Und während die Gäste freudig über den Festplatz oder in die Zelte tingeln, werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und erfahren so manches, das vielleicht sogar eingefleischte Stuttgarter noch nicht über ihre schönstes Fest wussten.

Sehen Sie in unserem Video zehn Fakten über das Cannstatter Volksfest – die auch für Nicht-Wasen-Fans interessant sein dürften: