1 Das Youtube-Hauptquartier in San Bruno. Foto: AFP

Das Internet ist ein virtueller Raum voller menschenverachtender und diskriminierender Inhalte. Es liegt jedoch nicht in der Verantwortung von Konzernen wie Youtube, die Würde des Menschen zu retten, meint unser Redakteur Erdem Gökalp.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











San Bruno - Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Der Ansatz des Onlineunternehmens Youtube, künftig Videos mit rechten und diskriminierenden Inhalten aus seiner Plattform zu löschen, ist zwar lobenswert, aber er wird nichts bringen. In Zeiten, in denen die virtuelle Realität praktisch jeden noch so unmenschlichen Inhalt in Videoform auffindbar macht, ist Youtube ein Tropfen auf dem heißen Stein.