1 Vom Internet ins reale Leben: Marta Liubenko und Stephan Wiesner Foto: privat

Stephan Wiesner betreibt auf Youtube sehr erfolgreich einen recht skurrilen Kanal. Einer seiner Fans dort ist Marta Liubenko aus Kiew. Nun hat sie mit ihrer Familie bei dem Youtuber Schutz gefunden. Wie aus der virtuellen Bekanntschaft eine echte Freundschaft wurde.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Geschichte von Stephan und Marta könnte schnell erzählt sein: Er ist ein Typ, den sie über das Internet kennen gelernt hat. Sie ist eine junge Frau, die in Not ist. Er hilft, sie freut sich, alles ist gut. Weil aber Stephan nicht irgendwer ist, und Martas Not nicht nur sie betrifft, verdient es die Geschichte, ausführlicher erzählt zu werden. Auch weil sie lehrreich ist und ein bisschen Mut machen kann, obwohl keineswegs alles gut ist.