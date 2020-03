Xavier Naidoo in der Kritik

1 Xavier Naidoo (rechts) mit der restlichen Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Foto: imago images / Future Image/Frederic Kern

Bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ äußerte sich Dieter Bohlen erstmals zum DSDS-Rauswurf seines Jury-Kollegen Xavier Naidoo. Bei der Neubesetzung macht er den Zuschauern Hoffnung.

Stuttgart - Endlich ging es bei „Deutschland sucht den Superstar“ am vergangenen Wochenende in die von den Castingshow-Fans sehnsüchtig erwarteten Live-Shows. Doch dieses Mal standen nicht die Talente und deren Songs, die sie erstmalig live vor den Fernsehzuschauern performten, im Mittelpunkt, sondern die Jury. Denn ein Platz am Juroren-Tisch blieb leer.

In der vergangenen Woche hatte sich RTL von Jury-Mitglied Xavier Naidoo getrennt, nachdem ein Video von ihm auf Social Media viral ging, in welchem er sich rassistisch gegen Einwanderer geäußert hatte. Viele Zuschauer erwarteten deshalb ein Statement von DSDS-Legende Dieter Bohlen. Doch der wollte sich am Anfang der Show gar nicht zu diesem Thema äußern und bat um Bedenkzeit.

Nach der Performance der Kandidaten, um die es laut Dieter Bohlen eigentlich gehen sollte, äußerte er sich dann doch zu den Vorfällen und stellte sich hinter die Entscheidung von RTL. Zudem sprach er die Neubesetzung der Jury an und machte den Zuschauern Hoffnung auf eine interessante Nachfolge.