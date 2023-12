Xabi Alonso von Bayer Leverkusen: „Für mich ist der VfB die beste Mannschaft der Liga“

1 Xabi Alonso und Bayer Leverkusen reisen nach Stuttgart. Foto: dpa/Federico Gambarini

Am Sonntag gastiert Bayer Leverkusen zum Top-Duell in Stuttgart. Vor der Partie lobt Bayer-Coach Xabi Alonso den VfB in höchsten Tönen – und spricht über einen möglichen Einsatz von Florian Wirtz.











Link kopiert



Vor dem Top-Duell beim VfB Stuttgart hat Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso noch Hoffnung auf den Einsatz von Florian Wirtz. Der Nationalspieler hatte sich im Pokalspiel gegen den SC Paderborn am Mittwoch eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. „Er fühlt sich jeden Tag besser, aber wir müssen noch abwarten. Es ist keine große Verletzung und wir haben noch Zeit bis Sonntag“, sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag.