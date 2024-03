1 Seit der Saison 2011/12 steht Christian Streich an der Seitenlinie des SC Freiburgs. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Christian Streich verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim SC Freiburg nicht. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit trennen sich die Wege. Die X-Reaktionen zum Streich-Aus.











Link kopiert



Via Instagram gab es der SC Freiburg am Montag selbst bekannt. Trainer Christian Streich verlässt die Breisgauer zum Ende der Saison. Nach 29 Jahren, 12 davon als Cheftrainer, wird der im Sommer auslaufende Vertrag nicht weiter verlängert. Per Video richtete sich der Trainer an die Fans des Fußball-Bundesligisten und erklärte ihnen seine Gründe. „Dieser Verein ist mein Leben. […] Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Streich vorerst von den Fans. Noch muss die laufende Saison aber zu Ende gespielt werden.