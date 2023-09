Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung in Würzburg gestorben und zwei weitere schwer verletzt worden. Was bisher über den Vorfall in der Nacht zum Sonntag bekannt ist.

Ein 28-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung in Würzburg gestorben und zwei weitere Männer sind schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie sich in der Nacht zum Sonntag mit einem 22-Jährigen vor einer Diskothek gestritten haben, wie die Polizei mitteilte. Dieser soll die drei Männer daraufhin mit einer zunächst unbekannten Tatwaffe angegriffen haben und geflüchtet sein.

Die Männer erlitten den Angaben zufolge schwere Schnitt- und Stichverletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei der 28-Jährige später gestorben. Einsatzkräfte fanden den 22 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes und nahmen ihn fest. Der Spanier sei zu diesem Zeitpunkt leicht verletzt gewesen. Nach Polizeiangaben sollte er am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden und sich bis dahin in Gewahrsam befinden.