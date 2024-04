(eee/spot) 10.04.2024 - 07:28 Uhr , aktualisiert am 10.04.2024 - 07:28 Uhr

1 Michelle veröffentlicht im Juli ihr letztes Album "Flutlicht". Foto: imago/STAR-MEDIA

Michelle zeigt sich so offen und ehrlich wie nie. In einem neuen Interview spricht die Schlagersängerin über ihre harte Vergangenheit, Sexismus und den Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung.











Link kopiert



"Ich bin noch nie so gesund gewesen wie heute", befindet Schlagersängerin Michelle (52), die in ihrem Leben und ihrer langjährigen Karriere einige Schattenseiten miterleben musste. Im Interview mit dem "stern" packt sie nun über die dunklen Zeiten in ihrem Leben aus. Von Sexismus, über häusliche Gewalt bis zum Schlaganfall: "Ich habe einiges erlebt", sagt sie.