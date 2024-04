1 Wolfgang Grupp beim Landeanflug auf Burladingen Foto: © C) Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Wenn Wolfgang Grupp in den Helikopter steigt, macht er es sich grundsätzlich ohne Gurt bequem. Das hat viel mit Gottvertrauen zu tun. Aber darf er das überhaupt?











Link kopiert



Der allzeit startbereite Hubschrauber auf dem Firmengelände gehört zu Trigema wie der berühmte Werbeaffe, der auf das Fluggerät lackiert ist. Auch nach der zum Jahreswechsel erfolgten offiziellen Übergabe des Textilunternehmens an Frau und Kinder fliegt der Burladinger Firmenpatriarch Wolfgang Grupp senior zu jedem etwas weiter entfernt liegenden Auswärtstermin per Helikopter. In einer TV-Dokumentation, die der SWR zum 82. Geburtstag von Wolfgang Grupp dieser Tage in der Mediathek hochgeladen hat, macht er dazu ein Geständnis: „Ich schnalle mich nie an“, sagt er, als er sich im weißen Ledersitz im Fonds der Maschine niederlässt.