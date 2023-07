1 Wolfgang Grupp kritisiert einen Mangel an Verantwortung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Trigema-Chef Wolfgang Grupp aus Burladingen teilt in einem Youtube-Video gegen andere Unternehmer und die Politik aus. Er scheint damit einen Nerv zu treffen - die Aufnahme hat innerhalb weniger Tage zwei Millionen Aufrufe.









Bei einem Firmen-Event in München hat der Burladinger Geschäftsführer eine Rede gehalten, die jetzt im Nachgang für Aufruhr sorgt. „Wolfgang Grupp eskaliert auf dem Loft Film Day“ wird in dem Youtube-Video angeteasert. 40 Minuten kommt der bekannte deutsche Unternehmer zu Wort. Das vorgegebene Thema: „Kann man in Deutschland immer noch so ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen wie Trigema?“ Konkret beantwortet wird die Frage nicht. Grupp geht in seiner Rede im Wesentlichen auf ein großes Problem ein, welches er in Wirtschaft und Gesellschaft ausmacht: fehlende Verantwortung.