1 Mit sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Einsatz in Ludwigsburg-Eglosheim ausgerückt. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Großeinsatz in der Nähe der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg ausgerückt. Ein 33-Jährige wurde bei dem Brand schwer verletzt.

Ludwigsburg - In einer Wohnung im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen, die 33-jährige Bewohnerin ist bei dem Brand schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, ihre beiden Katzen werden in einem Tierheim versorgt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Nachbarin, die ebenfalls in dem Gebäudekomplex zwischen Bahnlinie und Pädagogischer Hochschule wohnt, gegen 20.35 Uhr die Feuerwehr alarmiert und gemeldet, dass unter einer Wohnungstüre im Erdgeschoss Qualm hervordringe. Weil die Tür verschlossen war, brachen die Einsatzkräfte sie auf. Die 33-Jährige lag bewusstlos auf dem Boden. Weil sich der starke Rauch inzwischen im ganzen Gebäude ausgebreitet hatte, wurde es evakuiert.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Küche der Erdgeschosswohnung relativ schnell, sodass die 40 Bewohner gegen 21.25 wieder zurück in das Haus durften. Lediglich die Wohnung der 33-Jährigen ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beträgt etwa 30 000 Euro. Was zu dem Feuer geführt hat, ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt.