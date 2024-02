Wohnungsbrand in Bad-Cannstatt: Feuerwehr rettet acht Personen – Brandstiftung vermutet

1 Die Feuerwehr rettete acht Personen aus dem Haus, fünf davon wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Donnerstagabend brennt es in einem Wohnhaus in Bad-Cannstatt. Fünf Personen werden verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.











Am Donnerstagabend sind bei einem Wohnungsbrand an der Duisburger Straße in Bad-Cannstatt fünf Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Bewohner des Gebäudes gegen 21.45 Uhr starken Rauch im Haus und riefen den Notruf. Als die Polizei und die Rettungskräfte eintrafen, hatten drei Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Acht weitere mussten wegen der Rauchentwicklung in ihren Wohnungen bleiben und wurden durch die Feuerwehr gerettet.