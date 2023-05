19 Die Allianz an der Ecke Urbanstraße/B 27: Hier gibt es schon einige Wohnungen. Künftig sollen in dem Teilbereich mindestens 15 Prozent der Flächen fürs Wohnen dienen. Foto: Lg//Kovalenko

Mit den Flächen, die der Allianz-Konzern in der Innenstadt frei macht, gibt es wahre Perlen von Grundstücken, die auch für Wohnungen infrage kommen. Aber wann und wie kann gebaut werden?









Stuttgart - Viele Wohnungssuchende können sich kaum etwas Schöneres vorstellen als dies: in der Innenstadt zu wohnen, Grün im Innenhof oder auf dem Balkon zu haben und kaum zu bemerken, dass die Räume unweit von großen Straßen und Kreuzungen sind. In dieser Güteklasse sollen neue Wohnungen entstehen, wenn der Allianz-Konzern seinen Standort zwischen der Charlottenstraße und der Archivstraße in Stuttgart-Mitte verlässt. Bisher gibt es in den Gebäuden nur einige Wohnungen im obersten Stockwerk.