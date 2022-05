Wohnung in Hemmingen

Ein Mann dringt in die Wohnung einer 72-Jährigen im Kreis Ludwigsburg ein und überwältigt die Frau. Die Beute des Räubers bleibt überschaubar.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag eine Seniorin in Hemmingen brutal ausgeraubt. Der Mann überwältigte die Frau in ihrer Wohnung, fesselte sie und erbeutete Modeschmuck im Wert von etwa 400 Euro und 35 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel der Frau.

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, hatte sich der Mann gegen 20.15 Uhr gegenüber der 72-Jährigen an der Sprechanlage des Mehrfamilienhauses in der Seestraße als Bekannter ausgegeben. Als das Opfer bemerkte, dass sie den Mann gar nicht kannte, war es bereits zu spät und er stand in ihrer Wohnung im zweite Stock.

Der Täter fesselte die Frau mit Klebeband und durchsuchte die Wohnung. Nach einiger Zeit verschwand er dann mit der relativ überschaubaren Beute. Die Seniorin brauchte etwa 15 Minuten, um sich zu befreien und fuhr dann schnurstracks zu ihrem Neffen, der die Polizei informierte.

So sieht der Täter aus

Der Täter ist mindestens 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, und hat eine normale Statur. Er hat kurze, dunkle und zur Seite gekämmte Haare und trug zur Tatzeit schwarze Lederhandschuhe sowie Sportkleidung, bestehend aus einer kurzen schwarzen Hose und einem passenden schwarz-roten T-Shirt. An der linken Seite des Halses hat er eine auffällige Tätowierung in Form eines Kreuzes. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0 800 / 11 00 225 um Hinweise.