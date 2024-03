14 In Stuttgart Feuerbach entsteht bis 2025 ein ökologisch vorbildliches Wohnquartier, hier ein Holzhybridbau, entworfen von Fink + Jocher Architekten. Foto: Visualisierung/Neues Heim

Über hundert von renommierten Architekten entworfene Wohnungen entstehen in Stuttgarts Quartier am Wiener Platz. Doch es gibt Sorgen wegen einer asphaltierten Straße und der Feuerbacher Ortsvorsteher bangt um einen Radweg.











Der Beton riecht noch frisch und der Wind pfeift durchs Geschoss, wo später einmal Babys und Kleinkinder spielen werden: Der Rohbau für die Kindertagesstätte und die darüber liegenden Mietwohnungen in Stuttgarts geplantem Vorzeige-Wohnquartier am Wiener Platz in Feuerbach steht schon. Der Baulärm auf dem ehemaligen Schoch-Areal zeugt davon, dass auch in den benachbarten Gebäuden Menschen mit schwerem Gerät zugange sind – Mitte 2025 sollen die geförderten 104 Mietwohnungen und 13 Eigentumswohnungen der Stuttgarter Wohnbaugenossenschaft Neues Heim bezugsfertig sein. Entworfen wurden die Gebäude von renommierten Stuttgarter Architekten Blocher Partners, ARP Architekten, Bodamer Faber sowie von den Münchner Architekten Fink + Jocher.