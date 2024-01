Wohnen in Stuttgart: Schiff Ahoi! Ein schwarzer Wohn-Dampfer für drei Generationen

Wohnen in Stuttgart

13 Im Stuttgarter Stadtteil Heslach wurde ein altes Haus abgerissen – ziemlich genau an der selben Stelle steht nun ein neues. Es ist groß, imposant und schwarz. Foto: Fischer Rüdenauer Architekten/Thomas Streitberg

Manchmal muss Altes weichen, um Neuem Platz zu machen: In Heslach ist ein großes, schwarzes, imposantes Haus entstanden. Mit Bullaugen-Fenster, Infinity-Vorgarten und Sauna gleitet es über Stuttgarts Meer aus Bäumen hinweg.











Link kopiert



Von der Seite aus betrachtet sieht das Haus fast ein bisschen aus wie ein großes Schiff, wie ein auf das Äußerste reduzierter und modern interpretierter Dampfer vielleicht. Die Garage, auf deren Dach eine durch ein Geländer gesicherte Terrasse liegt, ist der Bug mit Sonnendeck, das eigentliche Wohngebäude der stattliche Schiffskörper, der in den blauen Himmel ragt. Die Assoziation wird aber vor allem durch das riesige Bullauge geweckt, das im Dachgeschoss sitzt. Fehlt nur noch der schwarze Rauch, der aus dem Schlot, also dem Mansardenfenster aufsteigt. Dafür ist der Dampfer an sich pechschwarz, wie mit wasserdichter Teerfarbe gestrichen. Schiff ahoi!