30 So könnte die Luxus-Mehrfamilienvilla am Stuttgarter Killesberg aussehen. Wie der heruntergewohnt Bau bisher aussah und weitere Wohnprojekte in der Bildergalerie. Foto: Rendering/IVT AG

Ein Immobilienentwickler kauft eine heruntergekommene Villa auf der Stuttgarter Halbhöhe und baut sie um – in edle Apartments für betuchte Senioren. Kein Einzelfall. Immer mehr Bauherren setzen auf altersgerechte Wohnobjekte der Luxusklasse.











Ein Ehepaar spaziert von der Lenzheide die kleine Treppe hinunter zum Salzmannweg, geht an dem heruntergerockten rosafarbenen Haus Nummer 17 mit dem großem Gartengrundstück vorbei und begrüßt Sven Neubert (45), der auf den Fotografen der Zeitung wartet. „Geht’s endlich bald los?“, fragen sie, grüßen freundlich und spazieren weiter. Sven Neubert lächelt zurück. Ich hoffe, Ja!“. Die Villa von 1916 am Ende einer Sackgasse wirkt aktuell ein bisschen wie ein Lost Place, eine arg mitgenommene Mauer, der vernachlässigte Garten, diverse, uneinheitliche Anbauten an der Seite. Die 2011 gegründete Stuttgarter IVT AG hat es vor vier Jahren gekauft und der Geschäftsführer der Firma, Sven Neubert, sagt, man werde es nicht abreißen, sondern sanieren und in Wohnungen umbauen.