1 In der Alexanderstraße 105 befinden sich 1942 zwei bemerkenswerte Wohngemeinschaften. Foto: Stadtarchiv/FN250-101

Wohngemeinschaften gibt es in Stuttgart schon 1942 – und zwar sehr viele. Wer lebte da vor 80 Jahren zusammen und wie? Ein Beispiel aus der Alexanderstraße zeigt es.









1942 löst sich in der Alexanderstraße 105 in Stuttgart-Mitte eine ungewöhnlich anmutende Wohngemeinschaft auf. Die Schauspielerin Erika Beilke zieht in diesem Jahr aus der Sechs-Zimmer-Wohnung des Kaufmanns Eugen Jooß aus. Der Alleineigentümer des stattlichen Hauses an der Schickstaffel bewohnt damals – vermutlich samt Familie – das Obergeschoss und verliert 1942 nach neun Jahren seine Untermieterin. Die ledige und kinderlose „Staatsschauspielerin“, so die Jobbeschreibung in ihrem Arbeitsbuch, ist 1933 bei ihm untergekommen, als sie vom Deutschen Theater Prag ans Württembergische Staatstheater wechselte.