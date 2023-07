4 Gudrun und Klaus Riedele in ihrem Wohnzimmer mit der imposanten Balkenkonstruktion des Fachwerkhauses. Foto: Gottfried Stoppel

Das Ehepaar Riedele wohnt in einem mehr als hundert Jahre alten Fachwerkhaus im Fellbacher Oberdorf. Das älteste Viertel der Stadt ist besonders geschichtsträchtig.









Die prächtige Rispenhortensie blüht, der mächtige Ahornbaum spendet angenehmen Schatten: Gudrun und Klaus Riedele sitzen an diesem sonnigen Septembernachmittag in ihrem Garten hinterm Haus. „Es ist unser zweites Wohnzimmer“, sagt Gudrun Riedele. „Besonders in dem heißen Sommer sind wir schon morgens zum Frühstück raus in den Garten.“ Sie und ihr Mann genießen den Platz, den sie mit viel Engagement gestaltet haben.