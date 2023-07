11 Pattonville aus der Luft: Von oben sind die halbrund angelegten Straßenverläufe, die von der Militärzeit geblieben sind, gut erkennbar. Foto: Werner Kuhnle

An einigen Stellen sind die amerikanischen Wurzeln der Siedlung immer noch erkennbar. Zum Beispiel an den älteren Gebäuden am Washingtonring, am Ortsnamen, der auf den Vier-Sterne-General George Smith Patton Jr. zurückgeht, und an den Bezeichnungen der Straßen, die nach Staaten, Personen und Orten in den USA benannt sind. Die militärische Vergangenheit ist allerdings nicht die einzige Besonderheit an Pattonville.